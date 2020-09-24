СКР начал проверку по факту смерти дочери актера Владимира Конкина

Следственный комитет РФ инициировал проверку по факту возможного утопления дочери актера Владимира Конкина в бассейне московского фитнес-центра «Джамп-клуб». Об этом в четверг, 24 сентября, сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорилось в заявлении.

О смерти 32-летней наследницы заслуженного артиста РФ Владимира Конкина Софии стало известно утром 24 сентября. Как заявил в беседе с 5-tv.ru источник, близкий к семье актера, несколько дней назад женщина ушла на занятие в бассейн и не вернулась. В среду, 23 сентября, ее близким поступил звонок из больницы. Медики сообщила, что дочь Конкина находится в реанимации.

Несмотря на все усилия врачей, стабилизировать состояние Софии не удалось. В ночь с 23 на 24 сентября она скончалась.

Близкие погибшей в трагическую случайность не верят. По их словам, женщина профессионально плавала и вряд ли могла захлебнуться. Кроме того, они подчеркивают, что наследница актера не имела каких-либо хронических заболеваний. У Софии осталась 11-летняя дочь. В настоящее время решается вопрос об оформлении над ней опекунства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посетитель бассейна «Джамп-клуб», где, возможно, утонула дочь актера Владимира Конкина, прокомментировал ситуацию.