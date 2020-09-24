Ночной дожор: диетолог рассказала, как прекратить есть перед сном

Врач и член российского Национального общества диетологов Людмила Денисенко раскрыла секреты того, как избавиться от внезапного желания перекусить ночью. По ее словам, побороть чревоугодие поможет стакан негазированной воды комнатной температуры.

Об этом специалист рассказала «Известиям». Как утверждает диетолог, в случае, если и это не помогло, то следует выпить стакан кефира, или же теплого молока со специями, например, корицей, куркумой, молотым имбирем и чайной ложкой меда.

При этом не следует обращаться к чаю, соку или кофе, так как они только стимулируют аппетит. В крайнем случае можно сделать тост с ветчиной, сыром, творогом. Врач подчеркнула, что поможет бороться с ночным обжорством и правильный образ жизни. По ее мнению, на ночь не стоит читать угнетающую литературу, а лучше принять ванную и повозиться с кошкой.

«Если вечером у вас нет планов, кроме просмотра телевизора, то шансы перекусить чем-то вредным после десяти вечера сильно возрастают», — добавила Людмила Денисенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что диетолог назвала ТОП-5 самых опасных продуктов для завтрака.