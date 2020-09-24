Видео: Обломки случайно сбитого под Тверью истребителя Су-30 увезли с места ЧП

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Виктория Андреева
Эксклюзив 26

Крушение самолета произошло во время учебно-тренировочного полета.

Фото, видео: РИА Новости / Виталий Аньков, 5-tv.ru

Обломки случайно сбитого во время учений под Тверью российского истребителя Су-30 увезли с места крушения. 5-tv.ru публикует кадры с места событий.

ЧП с военным самолетом произошло близ аэродрома «Хотилово» в Тверской области во вторник, 22 сентября. По имеющейся информации, во время учебно-тренировочного полета Су-30 и Су-35 отрабатывали тактику ведения воздушного боя. В определенный момент экипаж последнего должен был произвести фотострельбу, но огонь оказался реальным.

Как выяснилось позже, перед началом учений 12 подвесов боекомплекта с истребителя Су-35 были сняты, но загрузка авиационной пушки ГШ-30 по неизвестным причинам осталась нетронутой. В результате в момент «атаки» условного противника пилот, сам того не подозревая, привел в действие главный калибр.

Известно, что в результате инцидента пострадавших не было. Пилоты Су-30 успели вовремя катапультироваться.

Ранее 5-tv.ru опубликовал запись переговоров пилотов во время ЧП на борту Су-30 под Тверью.

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