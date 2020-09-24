Филипп Киркоров срочно вылетел в Москву после вести о госпитализации отца

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Валентин Черников
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Об ухудшении самочувствия Бедроса Киркорова певец узнал на отдыхе в Греции.

Филипп Киркоров срочно вылетел в Москву после вести о госпитализации отца

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Весть о госпитализации Бедроса Киркорова застала его звездного сына на отдыхе в Греции. Певец сразу отреагировал на сообщение и экстренно вылетел в Москву.

«Надеюсь, все хорошо будет… Я поэтому срочно возвращаюсь. Возраст, что говорить — папе 89-й год пошел. Госпитализирован с сердцем. Столько всего вокруг, всякой заразы!» — цитирует Филиппа Киркорова «МК».

Как стало известно 5-tv.ru, у народного артиста Болгарии Бедроса Киркорова возникли проблемы с сердцем, а именно нарушился ритм мышечного органа. Его привез в больницу личный водитель. После этого знаменитость положили в хирургическое отделение.

Киркоров-старший родился 2 июня 1932 года. Как и его наследник, он всю свою жизнь посвятил музыке. В студенческие годы артист записал более 50 песен, а студия грамзаписи «Мелодия» выпустила большой диск из его 12 песен и десять маленьких пластинок. За годы карьеры ему повезло работать сразу с несколькими знаменитыми оркестрами: Юрия Силантьева, Эдди Рознера, Леонида Утесова и другими.

Ранее 5-tv.ru писал, что супруга Бедроса Киркорова рассказала, почему ему стало плохо.

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