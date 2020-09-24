Отсутствие стабильного заработка из-за пандемии коронавируса бьет по карманам не только простых обывателей, но и селебрити. Так, даже звезде шансона Елене Ваенге пришлось выставить на продажу собственную квартиру, чтобы хоть как-то возместить убытки.

В интервью журналу «Антенна» артистка призналась, что за последнее время у нее накопилось много долгов, поэтому другого варианта, кроме как расстаться с элитной недвижимостью, у нее просто нет.

«Чтобы рассчитаться с долгами, я продаю свою квартиру в центре Петербурга. Ничего страшного, у меня есть дом, есть где жить. Это я к тому, что у меня не лежат 100 миллионов на черный день. Но ничего, справлюсь, все пройдет, ведь не война, не чума, но мы, артисты, получили хорошую инъекцию, нам показали свое место», — поделилась переживаниями певица.

Говоря о 100 миллионах Ваенга подчеркнула, что все-таки некий запас средств «на черный день» у нее был, но «копилка» уже исчерпала себя.

Удивительно, но даже несмотря на сложное материальное положение Елена не планирует увеличивать количество концертов или пускаться в спонтанные гастрольные туры. Звезда уверяет: для нее сейчас главное — спокойствие и домашний уют.

Instagram @vaengaofficial

«Мне 43 года. Я дома пожить хочу. Гастроли — это не жизнь. Это тяжелая работа в отсутствие семьи, собственной постели, нормального туалета, полотенец, посуды и своего ребенка. Если передо мной встанет дилемма — семья или карьера, не задумываясь, выберу семью. Я не отношусь к тем артисткам, которые поступают наоборот. Но я не из карьеры — в гроб. Меня не коллеги хоронить придут», — объяснила Ваенга.

А в заключение добавила, что «коронавирусные» условия еще и добавляют сложностей к организации концертов. Так, если в зале продана лишь половина мест (а это предполагают правила проведения мероприятий в сложной эпидемиологической обстановке), то артист вынужден из своего кармана доплачивать арендодателю, чтобы выйти на сцену.

Зрители же продолжают писать Елене Ваенге грустные письма, буквально умоляя приехать к ним в город и устроить настоящее шоу. Но она, в свою очередь, переносит гастрольные туры на все более поздние сроки, пишет «Дни.ру».

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