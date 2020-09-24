Уголовное дело об убийстве 9-летней девочки возбуждено в Нижегородской области

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Карина Бернтгольц
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Тело малышки с признаками насильственной смерти обнаружено в поселке Неклюдово.

Фото, видео: globallookpress.com, СК РФ

Уголовное дело об убийстве девятилетней девочки возбуждено в Нижегородской области. Тело малышки с признаками насильственной смерти было найдено в поселке Неклюдово региона. Согласно сообшениям местных жителей, ее обнаружили в кустах за кафе «Мирабель» на улице Полевой. Девочка пропала вечером 24 сентября после того, как вышла из школьного автобуса.

Позже в социальных сетях появились кадры, на которых видно, что неизвестный мужчина уводит ребенка в сторону лесополосы. В настоящее время правоохранители пытаются установить личность человека, попавшего в объективы камер наблюдения.

«По данному факту следователями следственного отдела по городу Бор СУ СК незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункта"в» второй части 105-й статьи УК РФ „Убийство малолетнего“, — сообщила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Нижегородской области по взаимодействию со СМИ Юлия Склярова.

 

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