Уголовное дело об убийстве 9-летней девочки возбуждено в Нижегородской области

Уголовное дело об убийстве девятилетней девочки возбуждено в Нижегородской области. Тело малышки с признаками насильственной смерти было найдено в поселке Неклюдово региона. Согласно сообшениям местных жителей, ее обнаружили в кустах за кафе «Мирабель» на улице Полевой. Девочка пропала вечером 24 сентября после того, как вышла из школьного автобуса.

Позже в социальных сетях появились кадры, на которых видно, что неизвестный мужчина уводит ребенка в сторону лесополосы. В настоящее время правоохранители пытаются установить личность человека, попавшего в объективы камер наблюдения.

«По данному факту следователями следственного отдела по городу Бор СУ СК незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункта"в» второй части 105-й статьи УК РФ „Убийство малолетнего“, — сообщила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Нижегородской области по взаимодействию со СМИ Юлия Склярова.