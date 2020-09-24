Видео: Жители нижегородского поселка столпились на месте гибели школьницы

|
Татьяна Меркер
31

В поселке Неклюдово обнаружено тело 9-летней девочки с признаками насильственной смерти.

Фото, видео: globallookpress.com / Michaela Begsteiger, vk.com/tvoybor

В поселке Неклюдово Нижегородской области в безлюдном районе населенного пункта было обнаружено тело 9-летней девочки с признаками насильственной смерти.

Новость потрясла местных жителей, которые устроили сход на предполагаемом месте гибели школьницы. Толпа требовала объяснений и мешала проведению следственных мероприятий.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как мужчина в штатском, но, предположительно, имеющий отношение к правоохранительным органам, просит собравшихся разойтись. Затем он объявляет об обнаружении бездыханного тела девочки, и над толпой нависает гробовая тишина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перед смертью пропавшую в Нижегородской области девочку видели с неизвестным мужчиной.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
77.18
0.83 89.98
0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:57
Помощник по жизни: Сбербанк представил «Вселенную Сбер»
0:11
Подозреваемый в убийстве девочки в Нижегородской области задержан
0:04
Видео: Перед смертью пропавшую в Нижегородской области девочку видели с мужчиной
0:00
Эксклюзивные видео с места обнаружения тела девочки в Нижегородской области
23:47
Уголовное дело об убийстве 9-летней девочки возбуждено в Нижегородской области
23:46
Новые Ромео и Джульетта: Федосеева-Шукшина хочет выдать дочь за сына Алибасова

Сейчас читают

У десятилетнего сына Михаила Ефремова подтвердился коронавирус
«История о красавице и чудовище»: дочь Долиной показала архивные снимки с Началовой
Международная реакция на выступление Владимира Путина в ООН

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок