Видео: Жители нижегородского поселка столпились на месте гибели школьницы
В поселке Неклюдово обнаружено тело 9-летней девочки с признаками насильственной смерти.
Фото, видео: globallookpress.com / Michaela Begsteiger, vk.com/tvoybor
В поселке Неклюдово Нижегородской области в безлюдном районе населенного пункта было обнаружено тело 9-летней девочки с признаками насильственной смерти.
Новость потрясла местных жителей, которые устроили сход на предполагаемом месте гибели школьницы. Толпа требовала объяснений и мешала проведению следственных мероприятий.
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как мужчина в штатском, но, предположительно, имеющий отношение к правоохранительным органам, просит собравшихся разойтись. Затем он объявляет об обнаружении бездыханного тела девочки, и над толпой нависает гробовая тишина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что перед смертью пропавшую в Нижегородской области девочку видели с неизвестным мужчиной.
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