Видео: Жители нижегородского поселка столпились на месте гибели школьницы

В поселке Неклюдово Нижегородской области в безлюдном районе населенного пункта было обнаружено тело 9-летней девочки с признаками насильственной смерти.

Новость потрясла местных жителей, которые устроили сход на предполагаемом месте гибели школьницы. Толпа требовала объяснений и мешала проведению следственных мероприятий.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как мужчина в штатском, но, предположительно, имеющий отношение к правоохранительным органам, просит собравшихся разойтись. Затем он объявляет об обнаружении бездыханного тела девочки, и над толпой нависает гробовая тишина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перед смертью пропавшую в Нижегородской области девочку видели с неизвестным мужчиной.