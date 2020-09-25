Прилучный и Карпович продемонстрировали чувства друг к другу на сцене

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Татьяна Меркер
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Артисты, которые в жизни состоят в отношениях, сыграли любовников и в театральной постановке.

Прилучный и Карпович продемонстрировали чувства друг к другу на сцене

Фото: Instagram @m1r0slava_karpovich, @bugevuge

Об отношениях актера Павла Прилучного с Мирославой Карпович доподлинно неизвестно, но их совместное появление на мероприятиях, косвенные выпады актрисы в адрес бывшей жены Павла — Агаты Муцениеце и страсть, какую актеры демонстрируют на сцене, говорят о чувствах между ними. 

В столичном театре состоялась премьера постановки, в которой влюбленные сыграли на одной сцене. В Театриуме Терезы Дуровой была поставлена драма о тяжелых судьбах героев, главную роль в которой исполнил Прилучный. Он перевоплотился в городского сумасшедшего.

Несмотря на бурный роман, на публике пара ведет себя достаточно скромно. Тогда как знакомые и коллеги артиста заявляют, что голубки уже поселились вместе в просторном особняке с большим бассейном и камином.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись 15 июня. О своем расставании они объявили еще зимой, чем немало расстроили поклонников. Еще бы — пара прожила в браке почти девять лет и растила двоих детей: Тимофея и Мию. Вскоре после разрыва появились слухи о романе звезды сериала «Мажор» с Мирославой Карпович.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мирослава Карпович поиздевалась над Агатой Муцениеце.

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