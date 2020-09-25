Итоги акции «День добрых дел» для Никиты Полукарова

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Врачи поставили мальчику страшный диагноз — кистозная дисплазия почек. Требуется срочная пересадка. Также для лечения необходимы дорогостоящие препараты.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы подводим итоги акции «День добрый дел».

Накануне героем нашего сюжета стал маленький Никита. Врачи поставили ему страшный диагноз — кистозная дисплазия почек. Требуется срочная пересадка.

Сама операция бесплатная, но чтобы донорская почка прижилась, необходимы дорогостоящие препараты. На помощь пришли вы, зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в Фонд «Помоги орг» четыре миллиона 303 тысячи 106 рублей. Спасибо Вам!

Тема:
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