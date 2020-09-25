Акция «Сохраним лес» принесла 67 регионам России более семи миллионов деревьев

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Александр Просяник
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Растениями «помогли» и тем регионам, которые больше всего пострадали от пожаров.

Акция «Сохраним лес» принесла 67 регионам России более семи миллионов деревьев

Фото: 5-tv.ru

Всероссийская акция «Сохраним лес» преодолела отметку в посадку семь миллионов деревьев в 67 регионах страны. Несмотря на уже внушительные результаты, активное озеленение только впереди. Основной целью акции является высадка 40 миллионов деревьев в каждом из регионов.

Активное участие принимают в акции те субъекты, которым сильно навредили лесные пожары. Например, Ханты-Мансийский автономный округ, получивший наибольший ущерб.

«В республике отмечается высокий уровень пожарной безопасности в лесах, лесничества оснащены новой спецтехникой, активно развивается производство посадочного материала, защитное лесоразведение. Это стало возможным благодаря поддержке региональных властей», – рассказал руководитель федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.

5-tv.ru

В пятницу, 25 сентября посадки деревьев прошли во многих регионах. К примеру, в акции в Тульской области принял участие известный путешественник и обладатель нескольких мировых рекордов Гиннесса Федор Конюхов. Заботятся о природе не только россияне, но и иностранцы. В Брянской области студент из Конго Влад Симба посадил хвойные деревья. Примечательно, что его участие в акции далеко не первое.

«В Конго леса совсем другие – там нет хвойных. Надеюсь, что ребята позовут меня и на следующую акцию», – сказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что смог от лесных пожаров может накрыть отдельные районы Якутии.

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