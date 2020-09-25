Евро превысил отметку в 91 рубль, а доллар — в 78 рублей

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Валентин Черников
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Экономист Максим Чирков рассказал, как скачок мировых валют отразится на российской экономике.

Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

Курс доллара впервые с 2 апреля превысил отметку в 78 рублей, по данным Московской биржи. Евро же побил новый рекорд, поднявшись выше 91 рубля. Последний раз он достигал такого значения в феврале 2016 года. За сутки обе валюты подорожали на рубль.

Отчасти сложившаяся ситуация объясняется тем, что в ожидании ограничений в экономике на бирже не спешат продавать иностранные валюты по докризисным котировкам и закладывают в их цену риск нового кризиса. По мере падения рубля все острее звучит вопрос о перспективах российской экономики. На него специально для 5-tv.ru ответил экономист Максим Чирков.

«Ослабление рубля связано с несколькими факторами. Особенно с увеличением диагностирования коронавирусной инфекции. У основных биржевых игроков есть опасения, что экономика страны и других государств может быть закрыта в той или иной мере в ближайшие месяцы. Если эти опасения станут реальностью, это окажет давление на экономический рост, на функционирование российских компаний и в конечном счете — на российский рубль», — сказал эксперт.

Чирков отметил, что большую опасность для рубля представляет доллар. В последние дни американская валюта укрепляется относительно евро, поскольку больше подходит для инвесторов в качестве защитного актива. Кроме того, укрепление доллара совпадает с ослаблением стоимости различных биржевых товаров и такого защитного актива, как золото.

«Впрочем, я не склонен считать, что ослабление рубля против доллара и других мировых валют будет носить долгосрочный характер. Цены на нефть и на другие товары традиционного российского экспорта остаются для российской экономики на комфортных значениях. Экономика восстанавливается. В этом смысле я бы не ожидал чрезмерного ослабления российской валюты», — заключил экономист.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперты спрогнозировали, как будет развиваться ситуация с курсом валют.

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