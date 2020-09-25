Все больше стран объявляют о второй волне коронавируса

Ужесточают санитарные требования и власти зарубежных стран. В Израиле с этого дня объявлен двухнедельный тотальный карантин. Общее количество инфицированных там преодолело отметку 200 тысяч человек.

В Британии зарегистрировали антирекорд — впервые с начала пандемии прирост числа заболевших превысил шесть с половиной тысяч человек. И это цифра за одни лишь сутки.

Во Франции назвали Марсель зоной «максимального риска». В городе закрываются все заведения общепита.

О второй волне распространения коронавируса заявил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, предупредив, что она может оказаться сильнее первой.