Все больше стран объявляют о второй волне коронавируса

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредил, что она может оказаться сильнее первой.

Фото, видео: ТАСС / Александр Щербак, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ужесточают санитарные требования и власти зарубежных стран. В Израиле с этого дня объявлен двухнедельный тотальный карантин. Общее количество инфицированных там преодолело отметку 200 тысяч человек.

В Британии зарегистрировали антирекорд — впервые с начала пандемии прирост числа заболевших превысил шесть с половиной тысяч человек. И это цифра за одни лишь сутки.

Во Франции назвали Марсель зоной «максимального риска». В городе закрываются все заведения общепита.

О второй волне распространения коронавируса заявил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, предупредив, что она может оказаться сильнее первой.

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