Все больше стран объявляют о второй волне коронавируса
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредил, что она может оказаться сильнее первой.
Фото, видео: ТАСС / Александр Щербак, 5-tv.ru
Ужесточают санитарные требования и власти зарубежных стран. В Израиле с этого дня объявлен двухнедельный тотальный карантин. Общее количество инфицированных там преодолело отметку 200 тысяч человек.
В Британии зарегистрировали антирекорд — впервые с начала пандемии прирост числа заболевших превысил шесть с половиной тысяч человек. И это цифра за одни лишь сутки.
Во Франции назвали Марсель зоной «максимального риска». В городе закрываются все заведения общепита.
О второй волне распространения коронавируса заявил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, предупредив, что она может оказаться сильнее первой.
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