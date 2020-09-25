Пять снарядов: новые подробности ЧП с истребителем Су-30 в Тверской области

5-tv.ru стали известны новые подробности ЧП с истребителем Су-30, который был сбит во время выполнения учебно-тренировочных полетов в Тверской области. Согласно заданию, летные экипажи имитировали воздушный бой на средних и больших высотах.

Во время атаки на цель пара истребителей Су-35 и Су-30 находилась в верхней части фигуры высшего пилотажа «Ракушка». Летчики первой боевой машины должны были выполнить так называемую фотострельбу по условному противнику. В момент нажатия на боевую кнопку, по невыясненным пока причинам, активировался главный калибр. В результате был открыт реальный огонь по Су-30 из пушки ГШ-30 — в цель ушли пять тридцатимиллиметровых снарядов.

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Атакуемый экипаж ощутил ухудшение управляемости самолетом. В этот же момент сработала сигнализация об отказе гидросистемы истребителя. Летчики приняли решение катапультироваться.

Подбитый Су-30 в районе деревни Дорниково столкнулся с землей и полностью разрушился. Причины авиационного инцидента выясняет специальная комиссия. По предварительным данным, причиной активации главного калибра в момент фотовыстрела могла стать техническая неисправность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обломки случайно сбитого под Тверью истребителя Су-30 увезли с места ЧП.