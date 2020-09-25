Пять снарядов: новые подробности ЧП с истребителем Су-30 в Тверской области

|
Василий Заика
Эксклюзив 29

Инцидент произошел днем 22 сентября во время учебно-тренировочных полетов.

Пять снарядов: новые подробности ЧП с истребителем Су-30 в Тверской области

Фото: ТАСС / Смитюк Юрий

5-tv.ru стали известны новые подробности ЧП с истребителем Су-30, который был сбит во время выполнения учебно-тренировочных полетов в Тверской области. Согласно заданию, летные экипажи имитировали воздушный бой на средних и больших высотах.

Во время атаки на цель пара истребителей Су-35 и Су-30 находилась в верхней части фигуры высшего пилотажа «Ракушка». Летчики первой боевой машины должны были выполнить так называемую фотострельбу по условному противнику. В момент нажатия на боевую кнопку, по невыясненным пока причинам, активировался главный калибр. В результате был открыт реальный огонь по Су-30 из пушки ГШ-30 — в цель ушли пять тридцатимиллиметровых снарядов.

5-tv.ru

Атакуемый экипаж ощутил ухудшение управляемости самолетом. В этот же момент сработала сигнализация об отказе гидросистемы истребителя. Летчики приняли решение катапультироваться.

Подбитый Су-30 в районе деревни Дорниково столкнулся с землей и полностью разрушился. Причины авиационного инцидента выясняет специальная комиссия. По предварительным данным, причиной активации главного калибра в момент фотовыстрела могла стать техническая неисправность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обломки случайно сбитого под Тверью истребителя Су-30 увезли с места ЧП.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
76.82
-0.36 89.66
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:45
Россию на «Детском Евровидении-2020» представит петербурженка София Феськова
23:36
Выжившие курсанты выпрыгнули из АН-26 до авиакатастрофы под Харьковом
23:35
Пять снарядов: новые подробности ЧП с истребителем Су-30 в Тверской области
23:22
Еще пять человек задержаны после нападения в Париже
23:18
Человек найден мертвым на крыше электрички в подмосковном Домодедово
23:13
Глава МВД Франции назвал терактом резню в центре Парижа

Сейчас читают

«Не нужен мне хайп!» — Афина рассказала о травле после шоу «Голос 60+»
Стали известны результаты анализов на алкоголь утонувшей дочери Владимира Конкина
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок