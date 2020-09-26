Суббота, 26 сентября, объявлена днем траура по погибшим в авиакатастрофе под Харьковом

Суббота, 26 сентября, объявлена днем траура по погибшим в результате крушения самолета АН-26 в Харьковской области. По предварительным данным, авиакатастрофа унесла жизни 25 человек. Распоряжение о проведении траурных мероприятий по этому случаю подписал глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

«В этот день на всей территории области будут приспущены государственные флаги на зданиях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций. Кроме того, руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности в этот день рекомендуется отменить развлекательные мероприятия и спортивные соревнования, а теле- и радиокомпаниям — внести изменения в программу передач», — говорится в официальном документе.

По факту авиакатастрофы началось расследование по статье УК Украины «Нарушение правил полета». Об этом заявили в офисе Генпрокурора.