Еще одна: Анна Чиповская слегла с болезнью после «Кинотавра»

Российские артисты, вернувшиеся с «Кинотавра», один за другим сообщают о плохом самочувствии. Сначала COVID-19 подтвердился у бойфренда Екатерины Варнавы, 28-летнего режиссера Александра Молочникова, Позже стало известно об аналогичном диагнозе режиссера Резо Гигинеишвили. Однако другие звезды, здоровье которых также вызывало опасение поклонников, продолжали сохранять молчание.

Теперь на связь с подписчиками вышла актриса Анна Чиповская. На своей странице в Instagram она сообщила неприятную новость: светская львица тоже заболела. Правда, по словам знаменитости, причина ее плохого самочувствия вовсе не коронавирус. За этим известием последовала еще одна плохая новость: из-за проблем со здоровьем Чиповская не сможет сыграть в спектакле «Волки и Овцы». Ее заменит другая артистка — Наталья Попова.

Instagram @chi_pa

Обеспокоенные фолловеры в комментариях желали звезде поскорее поправиться и вновь блистать на сцене.

«Выздоравливайте, Аня!»

«Скорейшего выздоровления!»

«И вы заболели? Хоть бы не коронавирус!» — писали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Варнава могла заразиться коронавирусом.