Екатерина Варнава инфицирована коронавирусом?
Возлюбленный звезды Comedy Woman Александр Молочников узнал о положительном анализе на COVID-19 на «Кинотавре».
Фото: Instagram @kativarnava
Актриса Екатерина Варнава могла заразиться коронавирусом от своего бойфренда Александра Молочникова. Режиссер не знал о своем состоянии, когда прибыл на «Кинотавр» в Сочи. Все вскрылось уже гораздо позже, а сделанный при первых подозрениях тест был, вероятно, ложноотрицательным.
За время до установления диагноза Молочников успел пообщаться со многими друзьями, коллегами и гостями фестиваля. Например, с актрисой Светланой Ходченковой, сыгравшей главную роль в его ленте «Скажи ей». Все контактирующие с режиссером теперь в зоне риска, пишет издание «Дни.ру».
Отмечается, что Варнава довольно часто проводила время с инфицированным COVID Молочниковым. Кроме того, в последнее время она внезапно исчезла из всех соцсетей и выкладывает только архивные снимки.
Как отмечает "Дни.ру", риск заболеть у Варнавы был и раньше. Например, на съемках «Танцев со звездами» весной заболело несколько участников шоу.
Ранее 5-tv.ru писал, что Варнаву раскритиковали за странный танец.
- 22 сент
- Анна Семак показала результат теста на коронавирус
- 22 сент
- «Пропало обоняние»: жена главного тренера «Зенита» инфицирована коронавирусом?
- 22 сент
- О чем будет речь Путина на Генассамблее ООН
- 22 сент
- Вакцина от коронавируса центра «Вектор» будет зарегистрирована к 15 октября
- 22 сент
- Клин клином: ученый обнаружил болезнь, которая может дать иммунитет к COVID-19
- 21 сент
- У второго добровольца выявили побочный эффект от вакцины AstraZeneca
- 21 сент
- В Роспотребнадзоре ответили возможно ли повторное введение ограничений
- 21 сент
- В аптеках Москвы начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир»
- 21 сент
- Пафос важнее правды: Байден рассказал о 200 миллионах умерших в США от COVID-19
- 21 сент
- Ждать самоизоляции? В Европе стремительно растет число инфицированных COVID
Читайте также
93%
0.23 89.48
-0.53
Нашли ошибку?