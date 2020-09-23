Екатерина Варнава инфицирована коронавирусом?

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Анастасия Шадская
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Возлюбленный звезды Comedy Woman Александр Молочников узнал о положительном анализе на COVID-19 на «Кинотавре».

Екатерина Варнава инфицирована коронавирусом?

Фото: Instagram @kativarnava

Тема:
Эпидемия коронавируса

Актриса Екатерина Варнава могла заразиться коронавирусом от своего бойфренда Александра Молочникова. Режиссер не знал о своем состоянии, когда прибыл на «Кинотавр» в Сочи. Все вскрылось уже гораздо позже, а сделанный при первых подозрениях тест был, вероятно, ложноотрицательным.

За время до установления диагноза Молочников успел пообщаться со многими друзьями, коллегами и гостями фестиваля. Например, с актрисой Светланой Ходченковой, сыгравшей главную роль в его ленте «Скажи ей». Все контактирующие с режиссером теперь в зоне риска, пишет издание «Дни.ру».

Отмечается, что Варнава довольно часто проводила время с инфицированным COVID Молочниковым. Кроме того, в последнее время она внезапно исчезла из всех соцсетей и выкладывает только архивные снимки. 

Как отмечает "Дни.ру", риск заболеть у Варнавы был и раньше. Например, на съемках «Танцев со звездами» весной заболело несколько участников шоу. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Варнаву раскритиковали за странный танец.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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