Кудрявцева показала, как Овечкин в день рождения сплясал под песню Реввы

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Карина Бернтгольц
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Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметил свое 35-летие.

Фото, видео: Instagram @leratv

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram видео с вечеринки по случаю дня рождения капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, которому накануне исполнилось 35 лет. В честь этого события известный хоккеист собрал своих знаменитых друзей вместе и организовал корпоратив.

Большая часть произошедшего осталась за кадром, однако кое-что с того вечера ведущая программы «Секрет на миллион» показала у себя в Instagram-аккаунте. Звезда запечатлела на камеру, как виновник торжества под песню Александра Реввы (Артура Пирожкова) исполняет довольно забавный танец. При этом гости вечеринки аплодируют имениннику, а сам Ревва, чтобы приободрить Овечкина, тоже пускается в пляс.

В подписи к своему посту Кудрявцева поделилась впечатлениями от вечера.

«Потрясающий день рождения у Александра Овечкина», — написала светская львица.

Подписчики теледивы улыбнулись, глядя на кадры, и поздравили легендарного хоккеиста с 35-летием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Овечкин устроил празднование 35-летия в Москве на пять миллионов. 

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