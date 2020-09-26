В городе Домодедово в Московской области вечером 25 сентября произошел пугающий инцидент. Тело молодого человека было обнаружено на крыше пригородного поезда.

5-tv.ru

По данным 5-tv.ru, компания из пяти подростков забралась на состав для увлекательного времяпрепровождения, результатом которого стала смерть одного из парней. После случившегося двое в страхе сбежали с места трагедии.

На вокзал прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов, они устанавливают детали произошедшего. Движение электропоездов в данном направлении пришлось на некоторое время приостановить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курсант чудом избежал гибели в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом.