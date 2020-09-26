Подросток погиб во время вечеринки на крыше электрички в Подмосковье — фото

|
Татьяна Меркер
Эксклюзив 117

Юношу нашли мертвым на вагоне пригородного поезда, после чего движение было приостановлено.

Подросток погиб во время вечеринки на крыше электрички в Подмосковье — фото

Фото: 5-tv.ru

В городе Домодедово в Московской области вечером 25 сентября произошел пугающий инцидент. Тело молодого человека было обнаружено на крыше пригородного поезда.

5-tv.ru

По данным 5-tv.ru, компания из пяти подростков забралась на состав для увлекательного времяпрепровождения, результатом которого стала смерть одного из парней. После случившегося двое в страхе сбежали с места трагедии.

На вокзал прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов, они устанавливают детали произошедшего. Движение электропоездов в данном направлении пришлось на некоторое время приостановить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курсант чудом избежал гибели в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.82
-0.36 89.66
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:52
Спасатели проверяют информацию о крушении самолета под Ульяновском
8:41
На месте крушения АН-26 под Харьковом нашли тела троих человек
8:29
Российские летчики выразили соболезнования в связи с катастрофой под Харьковом
8:10
Подросток погиб во время вечеринки на крыше электрички в Подмосковье — фото
8:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
7:49
«Как бы не сорвался»: пользователи сети переживают за потерявшего дочь Конкина

Сейчас читают

«Как бы не сорвался»: пользователи сети переживают за потерявшего дочь Конкина
«Огромный стресс»: Владимир Конкин тяжело переживает гибель дочери
Стали известны результаты анализов на алкоголь утонувшей дочери Владимира Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок