Уборщицу из Костромской области выдвинули на Нобелевскую премию мира

На Нобелевскую премию мира выдвинули уборщицу из Чухломского района Костромской области Марину Угодскую, которая победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения. Такой эксперимент провели сотрудники издания «Московский комсомолец». Журналисты решили проверить, насколько трудна процедура подачи заявок.

Выдвигать кандидатуру на премию действительно может не каждый. Такое право, в частности, дается членам национальных ассамблей и национальных правительств суверенных государств, действующим главам государств либо членам Международного суда в Гааге, участникам Международной женской лиги за мир и свободу.

Вместе с ними аналогичную возможность имеют почетные профессора, доценты истории, социальных наук, права, философии, теологии и религии, ректоры университетов, директора институтов исследования мира и институтов внешней политики. Представителем этой категории выдвигающих выступил академик, писатель и вице-президент Международной академии духовного единства народов мира Сергея Комков, выдвинувший на Нобелевскую премию мира президента Владимира Путина.

Автор публикации Дмитрий Попов тоже записался в эту категорию, поскольку читал лекции на факультете журналистики в Международном университете и имел удостоверение преподавателя. Журналист написал обоснование для заявки, в котором указал, что молодая женщина выиграла местные выборы в России, «доказав всему миру, что человек труда имеет право и должен осуществлять государственное управление». Вскоре система выдала подтверждение о принятой заявке.

На выборах главы поселения Угодскую поддержали 62% проголосовавших. Она выступила единственным конкурентом предыдущего главы Николая Локтева. До своей победы Угодская работала уборщицей в местной администрации.

Ранее 5-tv.ru писал, что писатель Комков рассказал, зачем номинировал Путина на Нобелевскую премию.