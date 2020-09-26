Момент тарана грузовиком группы перебегавших дорогу детей попал на видео — шокирующие кадры (18+)

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Алина Потёмкина
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По предварительным данным, одна девочка погибла, вторая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь, Instagram @dps_vl

Грузовик в Приморье сбил группу перебегавших дорогу детей. Как сообщают в краевом УМВД РФ, в результате аварии погибла одна несовершеннолетняя, другая — пострадала и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, грузовик двигался со стороны города Фокино в сторону поселка Павловск. Внезапно группа пешеходов с детьми выбежала на проезжую часть. Водитель пытался удержать машину, но не смог. Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор внутри грузовика.

«Две девочки восьми и девяти лет в результате получили травмы. Одна из них скончалась на месте происшествия, вторая госпитализирована в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении МВД.

О водителе известно, что он был трезв. При нем имелась путевая документация, отметки медика, механика и диспетчера. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве иномарка с «крутыми» номерами сбила дочь основателя Hungry Boys.

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