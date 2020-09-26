Видео: гендиректор Zaycev.net въехал на Ferrari в стоящую маршрутку

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 113

ДТП случилось на северо-западе Москвы. В результате аварии пострадали два человека.

Фото, видео: Дептранс города Москвы, 5-tv.ru

Автомобиль Ferrari въехал в стоящую на остановке маршрутку на северо-западе Москвы. За рулем элитной иномарки был генеральный директор крупного музыкального портала Zaycev.net Евгений Трухин.

5-tv.ru

В результате аварии, которая случилась на Щукинской улице, пострадали две женщины. По данным 5-tv.ru, они отделались легкими травмами. Видео момента наезда зафиксировали камеры наблюдения, кадры опубликовал в сети Департамент транспорта столицы.

Очевидцы сделали фото и видео ДТП. На кадрах видно, что у иномарки помят бок. К настоящему моменту все последствия происшествия устранены.

Ранее 5-tv.ru показывал момент тарана грузовиком группы перебегавших дорогу детей.

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