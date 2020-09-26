«Занесло»: гонщик на Ferrari рассказал, как въехал в маршрутку в Москве

Водитель Ferrari, въехавшего в стоящую у остановки маршрутку на юго-западе Москвы, гендиректор музыкального сервиса Zaycev.net Евгений Трухин раскрыл 5-tv.ru подробности ДТП. По его словам, его машину в какой-то момент занесло.

«Не справился с управлением, занесло. Передо мной ехала „поливайка“ — автомобиль, который поливает реагентами. Поворот достаточно обычный вроде бы, от меня ничего не зависело. Занесло, врезался в стоящий на остановке микроавтобус», — описал ситуацию Трухин.

Всего в аварии пострадали три человека: две женщины и молодой человек. По словам водителя иномарки, все они получили незначительные травмы, но на всякий случай решили обратиться за медицинской помощью.

«Пострадавших с самого начала не было. Потом подъехало очень много скорых. Не знаю, кто их вызывал. Я одну вызвал, вызвал ГИА. Было очень много народу. К медикам обратились три человека. У одного легкий ушиб мизинца на ноге. Одна женщина сначала отказывалась от госпитализации. Но потом ее то ли врачи, то ли еще кто-то уговорили съездить посмотреть в стационаре», — рассказал гендиректор музыкального сервиса.

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Сам он оценивает свое состояние как удовлетворительное, хоть и тоже получил небольшое повреждение. Вскоре ему предстоит пообщаться с правоохранителями и выяснить, чем чревато для него это происшествие на дороге.

«Заведено административное дело. Передано дознавателю, на понедельник у меня с ним встреча. Тогда уже будет что-то известно, какая там форма вреда здоровью. Со мной все нормально — небольшой вывих руки, но это мелочи жизни», — заключил Трухин.

Евгений Трухин — не только генеральный директор музыкального сервиса Zaycev.net, но и гонщик-полупрофессионал. Он оставил это занятие десять лет назад, однако с недавних пор вернулся к автоспорту.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места аварии с участием Ferrari.