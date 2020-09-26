Скончался актер Театра Сатиры Владимир Носачев

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 175

На момент смерти звезде сцены было 80 лет.

Скончался актер Театра Сатиры Владимир Носачев

Фото: Соцсети

Скончался актер Московского академического театра сатиры Владимир Носачев. Звезда знаменитых театральных постановок ушел на 81-м году жизни. О трагедии сообщила пресс-служба театра, где он выступал перед зрителями.

«С прискорбием сообщаем о кончине замечательного актера Театра сатиры Владимира Носачева», — цитирует KP.RU официальное сообщение.

Владимир Носачев родился 14 апреля 1940 года. В 1966 году он окончил Высшее Театральное училище имени Щукина С 1966 года служил в Театре сатиры. Самые знаменитые постановки с участием артиста: «Укрощение строптивой», «Малыш и Карлсон», «Хомо Эректус» и другие.

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