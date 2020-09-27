🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 сентября растущая Луна в знаке Водолея располагает к любым видам умственной и творческой деятельности. Некоторым знакам зодиака просто необходимо взять паузу и отдохнуть.

♈ Овен

На работе пора отстаивать то, во что вы верите, Овен. Поверьте, люди зауважают вас еще больше, когда вы займете определенную позицию. На любовном фронте становится все жарче. Сегодня вы можете почувствовать потребность перейти на новый уровень отношений. А если вы все еще одиноки, появится шанс привлечь кого-то столь же увлеченного, как вы.

Космический совет: становится все жарче…

♉ Телец

Для вас настало время переоценить все, что вы делали до сих пор и выбрать то, что вы хотите взять с собой в будущее. Помните, ваше прошлое не определяет вас, вы всегда можете начать все сначала, если захотите. Изменения к лучшему грядут на карьерном и финансовом фронте. Если в вашей команде наблюдается недопонимание, знайте, что скоро найдется решение проблемы.

Космический совет: работа в команде — это путь вперед.

♊ Близнецы

Девиз «будь позитивным» — прекрасен, но сегодня он не сможет вам ни в чем помочь. Пришло время понять, что вы чувствуете на самом деле. Иногда встретиться лицом к лицу со своими внутренними демонами — единственный способ победить их. Помните, что вас отличает вас от других то, что делает вас самим собой.

Космический совет: наберитесь смелости снять маску.

♋ Рак

Семейные Раки обнаружат, что настало время роста и расширения. Домашний очаг и его благополучие сегодня выйдет на первый план. Вы обнаружите, что проводить время с семьей очень полезно. Раки, которые только недавно были помолвлены, могут почувствовать потребность поближе познакомиться с семьей своего партнера.

Космический совет: Семейное счастье превыше всего.

♌ Лев

Не все идет по плану, но это может оказаться к лучшему, Лев. Считайте отказ перенаправлением, Лев. Вглядитесь внимательно и вы поймете, что открывает вам Вселенная. Будьте внимательны к приходящим сообщениям. Вы перестраиваетесь в жизнь, которой должны жить.

Космический совет: рассматривайте отказ как перенаправление.

♍ Дева

Сварите себе чашечку кофе и наблюдайте, как мир проходит мимо, потягивая его на террасе. В эти выходные вам просто необходим перерыв, за который вы не должны испытывать чувства вины, гнетущего вас обычно. Косметические процедуры тоже будут очень уместны сегодня. Однако вам не следует заходить слишком далеко, чтобы привлечь свою внутреннюю Клеопатру.

Космический совет: перерыв без чувства вины вам необходим.

♎ Весы

Вселенная благословляет ваши творческие проекты. Помните, что приспособленчество никогда не было вашим стилем, Дева. Призовите своего внутреннего бунтаря и отправляйтесь на неизведанные территории. Смешение противоречивых на первый взгляд идей принесет великолепные результаты. Обращение к правильным наставникам поможет вам открыть правильные двери.

Космический совет: призовите своего внутреннего бунтаря.

♏ Скорпион

Вселенная благословляет ваши творческие проекты. Помните, что приспособленчество никогда не было вашим стилем, Дева. Призовите своего внутреннего бунтаря и отправляйтесь на неизведанные территории. Смешение противоречивых на первый взгляд идей принесет великолепные результаты. Обращение к правильным наставникам поможет вам открыть правильные двери.

Космический совет: призовите своего внутреннего бунтаря.

♐ Стрелец

Бывают моменты, когда нужно нажать педаль акселератора, а иногда нужно отступить и позволить вещам двигаться в собственном темпе. Вы обнаружите, что чем меньше вы будете давить, тем легче будет добиться цели, Стрелец. Итак, подключитесь к своему внутреннему Будде и просто наблюдайте за обстоятельствами. Некоторые из вас сегодня могут почувствовать умственное и физическое истощение. «Меньше значит больше» — это та философия, которая хорошо послужит вам в выходные.

Космический совет: сделайте шаг назад и позвольте вещам разворачиваться так, как задумано.

♑ Козерог

Вселенная призывает вас к бескорыстному служению, Козерог. Вспомните о добродетели отдавать от всего сердца, не думая о результате и не ожидая ничего взамен. И помните, что дело не всегда в материальной поддержке. Иногда достаточно просто внимательно послушать, чтобы напомнить своим соратникам, что о них заботятся.

Космический совет: самоотверженное служение — потребность часа.

♒ Водолей

Откуда возникло замешательство? Что мешает вам сделать выбор, Водолей? Могут ли разговоры о чувстве вины и стыда мешать вам следовать велениям своего сердца? Пришло время включить самоанализ в список приоритетов. Умение доверять собственным суждениям станет ключом к вашей трансформации в ближайшие дни.

Космический совет: научиться доверять своим суждениям — ключ к успеху.

♊ Рыбы

Вы можете довольствоваться тем, где находитесь сейчас, или можете подтолкнуть себя к следующему уровню. Выбор за вами, Рыбы. Вы создали прочную основу и теперь можете расширить свою работу. Не бойтесь своей силы. Вселенная в нужный момент предоставит вам ресурсы и руководство, которые вам потребуются. Открытое сердце и разум помогут вам получить то, что действительно принадлежит вам.

Космический совет: не бойтесь своей силы.