Достойная жизнь детей и доступность образования: Путин дал поручения по реализации поправок к Конституции

Безработица ударила по России не так сильно, как по другим государствам, где вирусу противостояли хаотично, или пустили все на самотек. Но тем не менее сейчас этот показатель более 6%, а это почти пять миллионов граждан. Проблему надо срочно решать. Об этом президент говорил на встрече с членами Совета Федерации в среду.

«Нужно помочь людям вернуться к нормальному труду, чтобы они могли получить стабильный доход и обеспечивать свои семьи. Поэтому, используя возможности бюджета и экономической политики в целом, продолжим оказывать поддержку предприятиям ключевых отраслей, малому и среднему предпринимательству. Критерий здесь останется прежним — сохранение и открытие новых рабочих мест», — заявил российский лидер.

Пандемия сказалась и на политической жизни страны. Многие планы, озвученные президентом в послании в начале 2020-го пришлось отложить или скорректировать. Но сейчас начинается новый политический сезон. Об этом красноречиво говорит и тот факт, что встреча Путина с сенаторами стала первым столь масштабным очным мероприятием с момента начала пандемии.

В эту среду, говоря спортивным языком, произошел рестарт глобальной реформы власти. Фактически на этой неделе мы услышали еще одно послание. И конечно особенно важно было понять, как будут реализованы эти грандиозные задумки после принятия поправок к конституции.

«Хочу вновь повторить: суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны. А это историческая преемственность, моральные ценности, это надежные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества. Наконец, это укрепление и совершенствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении России как сильной президентской республики», — подчеркнул Владимир Путин.

Безусловный приоритет власти любого уровня в обновленной России — это, конечно, социальные меры. Президент отводит этому большую часть своего выступления.

«В Конституции по воле народа зафиксирован важнейший приоритет государственной политики России — это дети, создание наилучших возможностей для их всестороннего развития. В Послании текущего года предложил комплекс мер в сфере демографии и поддержки российских семей. Все необходимые ресурсы на эти цели заложены в проект бюджета на ближайшую трехлетку», — отметил глава государства.

Достойная жизнь детей — это основа страны, национальная безопасность. Уже сейчас выделяются крупные суммы в системе образования. В следующем году в бюджет заложены свыше 76 миллиардов рублей на создание новых школьных мест. А из того, что уже можно так сказать ощутить, что было сделано несмотря на все трудности пандемии — бесплатное школьное питание для всех младших классов.

«Прошу Совет Федерации, Министерство просвещения и Общероссийский народный фронт постоянно держать эту ситуацию под контролем. Причем уделить особое внимание малокомплектным школам. Просто там сложнее наладить этот процесс, вы это знаете. Если здесь нет возможности поставить соответствующее оборудование, нужно организовать питание в других ближайших пунктах, столовых или обеспечить доставку готового питания в школы», — поручил Путин.

Еще одна важнейшая цель — доступность высшего образования. Уже в текущем году власти дополнительно выделили и профинансировали 11 с половиной тысяч бюджетных мест в вузах. И сейчас 60% выпускников получили возможность учиться в вузе за счет государства. В следующем году президент поставил задачу увеличить количество бюджетных мест на 33 тысячи.

Встает резонный вопрос: где взять деньги? Дополнительные расходы — это нагрузка на бюджет. Не сомневайтесь — ресурс у страны есть. Экономическая политика страны привела к тому, что мы сократили уровень государственного долга и смогли накопить финансовые резервы. Работает и фискальная система. Удается находить гибкие решения. И самое главное: в структуре нового бюджета 21-го года доходы от углеводородов не превысят и одной трети. Это абсолютный рекорд за всю историю России. И четкий сигнал тем, кто привык называть нашу страну «мировой бензоколонкой».

«Да, далеко не все проблемы решены, и определенные дисбалансы сохраняются. Но очевидна тенденция: структура российской экономики постепенно, может быть, медленнее, чем нам бы хотелось, но меняется, меняется в нужную сторону. Все более значимую роль играют несырьевые отрасли, набирают силу новые, высокотехнологичные сектора. Эту качественную динамику, безусловно, нужно наращивать», - резюмировал президент страны.

Несмотря на возросшие расходы, все обязательства по поддержке населения будут выполнены. И в первую очередь это относится к старшему поколению. Пенсионеры должны быть защищены. В следующем году пенсии в России проиндексируют на шесть с лишним процентов. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции.

«Я бы назвала сегодняшнее выступление главы государства, как выступление о России и качестве жизни россиян. Оно было настолько предметное, настолько конкретное, в деталях, в цифрах, ни одной общей фразы. Мне кажется, очень своевременное, потому что тревоги у людей сохраняются. Люди говорят — на период ковида поддержали семьи с детьми, а что будет дальше. Мне кажется сегодня люди успокоятся, услышав от президента, что это не временные меры, они будут охранены», - отметила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Все заявления, которые прозвучали на этой недели из уст Путина и на мировом уровне, и внутри страны укладываются в ту последовательную политику государства, которая востребована обществом прямо сейчас. В России сформировался четкий запрос на стабильность. Голосование по поправкам в Конституцию более чем убедительно это доказало. Вектор обозначен четко, впереди много работы. А в центре внимания, как и прежде, человек, гражданин России.