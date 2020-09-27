Минобороны Азербайджана сообщило о погибших при обстреле со стороны Армении

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Александр Просяник
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Инцидент произошел на линии соприкосновения на Нагорном Карабахе.

Минобороны Азербайджана сообщило о погибших при обстреле со стороны Армении

Фото: ТАСС / Кухмарь Кирилл

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле со стороны вооруженных сил Армении. Инцидент произошел на линии соприкосновения на Нагорном Карабахе.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, среди погибших есть гражданские лица. В Минобороны Баку назвали произошедшее «масштабными провокациями» и подчеркнули, что обстрел проводился из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.

«В результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон», – говорится в заявлении оборонного ведомства.

В сообщении уточняется, что подразделения армии Азербайджана уже предпринимают ответные меры с целью «пресечения этой провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военные Азербайджана уничтожили беспилотник ВС Армении.

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