Модель и телеведущая Виктория Боня поделилась с подписчиками в Instagram неожиданным селфи с теннисистом Маратом Сафиным. Совместное появление пары сразу спровоцировало среди ее фанатов слухи об их отношениях.

Фото было сделано на берегу озера в Италии, куда Боня и Сафин приехали из Монако. Именно там уже давно проживают обе звезды. Оба выглядели расслабленными и счастливыми.

«Как классно иметь человека, который спонтанно готов сорваться в Италию, не раздумывая ни минуты», — подписала пост Боня, отметив аккаунт Сафина.

Instagram @victoriabonya

В сети Instagram Боня значительно популярнее именитого спортсмена — 7,5 миллиона подписчиков против его 73 тысяч. Но неожиданное селфи бурно обсуждали и те, и другие.

«Молодец, Боня!»;

«Такие красивые! Прекрасное фото»;

«Копия Пит и Джоли! Красивые Вика и Марат»;

«Классно вместе смотритесь», — написали они.

За день до Бони фото пейзажа в Монако с загадочной подписью сделал и Сафин для своей страницы в Instagram. Многие подписчики углядели в этом намек на отношения с известной телеведущей.

«Интеллект начинается с самоиронии», — написал он.

Instagram @flymonkeyrus

«Самоирония это про дружбу с Боней?»;

«Боня — красавица, надо брать», — прокомментировали пользователи его микроблога.

Обе знаменитости на вопросы о статусе их отношений ничего не ответили. В настоящий момент официально сердце Бони свободно. Сам Сафин никогда не был женат и детей не имеет.

Ранее 5-tv.ru писал, как Боня узнала, что мачеха скрыла от нее смерть отца.