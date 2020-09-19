«У нас горе»: мачеха Бони спустя полгода рассказала ей о смерти отца
Звезда «Дома-2» в шоке от трагической новости.
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Фото, видео: Instagram @victoriabonya
Телеведущая Виктория Боня поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram страшной новостью — ее отец умер весной, а она узнала об этом сейчас. Виновата в этом вторая супруга мужчины, к которой он ушел из семьи.
Звезда «Дома-2» написала, что так плохо не чувствовала себя никогда в жизни. Она рассказала, что не понимала ревности женщины к маленьким Боне и ее сестре, но радовалась, что та так любит мужа. Однако последние новости заставили ее передумать.
«В нашей семье произошло горе. Мой отец ушел из жизни, — начала Боня. — Я никогда не пойму такого поступка, что его жена скрыла тот факт, что наш отец ушел из жизни еще в марте этого года, и лишила нас возможности попрощаться с ним в последний раз!»
Модель показала детские фото с родителями и рассказала, что безумно любила своего отца. Он был добрым человеком и покладистым мужем. Поэтому поведение мачехи она осмыслить не смогла.
«Какими бы не были наши отношения, мы безумно любим нашего отца! Я считаю, что ни один человек не имеет права принимать решение о том, чтобы лишить родных людей возможности проводить своего родственника в последний пусть. Это очень больно!» - написала Боня.
Подписчики с сочувствием встретили рассказ своей любимицы и выразили ей свою поддержку. Многие также не смогли понять, как можно было не пустить дочерей к умирающему отцу.
«Примите мои соболезнования»;
«Плачу, читая этот пост»;
«Соболезную вашей семье», — написали они ей в комментариях.
Модель и телеведущая Виктория Боня родилась в Читинской области. В 16 лет она приехала в Москву с целью покорить столицу — и ей это удалось. Она состояла в отношениях с сыном ирландского миллионера Александром Смерфитом. После семи лет вместе они расстались, но продолжили растить общую дочь Анджелину.
Ранее 5-tv.ru писал, что косметолог Виктории Бони работала без диплома. Сама модель об этом не знала.
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