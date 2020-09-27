Турция выбрала сторону Азербайджана в карабахском конфликте

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Анкара занимает сторону Азербайджана в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Так, официальный представитель главы Турции подчеркнул, что «осуждает нарушение перемирия армянской стороной».

«Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения в очередной раз нарушила международное право и показала, что не заинтересована в мире и стабильности. Турция полностью солидарна с Азербайджаном и безоговорочно поддерживает его право на самооборону», — цитирует Ибрагима Калына ФАН.

Между тем, о конфликте высказался и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Он призвал Армению «немедленно прекратить агрессию» в отношении Азербайджана.

«Агрессивная позиция Армении является самым большим препятствием для достижения мира и стабильности на Кавказе», — говорится в заявлении министра оборонного ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Азербайджан и Армения обвинили друг друга в эскалации конфликта. Столкновения в регионе длятся с 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся с ОБСЕ с 1992 года.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с боевыми действиями на линии соприкосновения с Карабахом и подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня.