Азербайджан объявил о прорыве линии обороны Армении в Нагорном Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана прорвали линию обороны военнослужащих Армении и смогли взять под контроль несколько сел и стратегических высот в Физулинском и Джебраильском районах, прилегающих к непризнанному Нагорному Карабаху.

Об этом в рамках брифинга сообщил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов. По его словам, в Агдаринском направлении и на Муровдагском хребте военные «уничтожили ряд постов оккупантов», а также смогли взять под контроль господствующие высоты.

«В ходе контрнаступательной операции в Физули-Джабраильском направлении освобожден ряд сел, долгие годы находившихся под армянской оккупацией. В частности, села Гараханбейли, Гарвянд, Горадиз, Йухары Абдулрахменлы Физулинского района, Джабраильского района — Боюк Мярчанлы и Нюзгяр, освобождены», — заявил Эйвазов.

В Минобороны Арцаха опровергли заявление Азербайджана об оккупации населенных пунктов.

«Распространенное министерством обороны Азербайджана заявление о том, что азербайджанская армия оккупировала 6 населенных пунктов, не соответствует действительности», — сообщили в военном ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что ситуацию в Нагорном Карабахе Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в разжигании конфликта. Российская сторона призывает прекратить огонь.