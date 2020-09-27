Азербайджан объявил о прорыве линии обороны Армении в Нагорном Карабахе

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Александр Просяник
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По словам главы Минобороны, силы Баку взяли под контроль ряд господствующих высот.

Азербайджан объявил о прорыве линии обороны Армении в Нагорном Карабахе

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Азербайджана прорвали линию обороны военнослужащих Армении и смогли взять под контроль несколько сел и стратегических высот в Физулинском и Джебраильском районах, прилегающих к непризнанному Нагорному Карабаху.

Об этом в рамках брифинга сообщил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов. По его словам, в Агдаринском направлении и на Муровдагском хребте военные «уничтожили ряд постов оккупантов», а также смогли взять под контроль господствующие высоты.

«В ходе контрнаступательной операции в Физули-Джабраильском направлении освобожден ряд сел, долгие годы находившихся под армянской оккупацией. В частности, села Гараханбейли, Гарвянд, Горадиз, Йухары Абдулрахменлы Физулинского района, Джабраильского района — Боюк Мярчанлы и Нюзгяр, освобождены», — заявил Эйвазов.

В Минобороны Арцаха опровергли заявление Азербайджана об оккупации населенных пунктов.

«Распространенное министерством обороны Азербайджана заявление о том, что азербайджанская армия оккупировала 6 населенных пунктов, не соответствует действительности», — сообщили в военном ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что ситуацию в Нагорном Карабахе Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в разжигании конфликта. Российская сторона призывает прекратить огонь.

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