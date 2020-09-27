Азербайджан вводит военное положение в ряде городов и регионов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение с понедельника военного положения в ряде городов и регионов страны. Как сообщает РИА Новости, решение было принято в связи с обострением обстановки в Нагорном Карабахе.

Комендантский час будет введен в связи с принятым решением в Баку, Гейгеле, Гяндже и Евлахе.

Ранее военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены в Армении, отмечает «Экономика сегодня». Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщало о том, что их армия не нуждается в дополнительном призыве.

Новый виток конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за спорной территории в Нагорном Карабахе начался 27 сентября. Само противостояние между республиками длится с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Урегулированием конфликта с 1992 года занимается Минская группа ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Сразу после начала эскалации конфликта МИД России призвал стороны к мирному урегулированию конфликта и возвращению к режиму прекращения огня.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что главы Армении и Азербайджана обратились к своим народам после обострения в Карабахе.