«Как же я откажусь»: победившая на выборах уборщица рассказала журналистам о своих планах

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Марина Неруцких
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Марина Удгодская вступит в должность главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района 1 октября.

«Как же я откажусь»: победившая на выборах уборщица рассказала журналистам о своих планах

Фото: Соцсети

Случайно победившая на выборах главы сельского поселения в Чухломском районе Костромской области Марина Удгодская дала свое первое интервью. В беседе с журналистом KP.RU будущий руководитель рассказала, что собирается вступить в должность и поделилась своими планами на посту главы Повалихинского сельского поселения.

«Я поняла — за меня люди. Как же я откажусь», — отметила Удгодская.

По словам сельчанки, люди проголосовали за нее, потому что им требуется то-то «новое и свежее». Удгодская также рассказала, что она чувствует поддержку людей на новой должности и не испытывает стыда за свою прежнюю профессию.

«Мне тут прислали список книг, которые мне надо прочитать. Люди заботятся», — поделилась победительница.

Марина Удгодская также рассказала о своей задумке. Первым делом в должности главы поселения женщина собирается соорудить запруду возле села, «чтобы дети купались».

20 сентября в ходе муниципальных выборов в Костромской области победу одержала уборщица Марина Удгодская. За нее проголосовали 62% избирателей Чухломского района Повалихинского сельского поселения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, выигравшая выборы уборщица пропала на болоте.

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