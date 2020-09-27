Бессменный участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников прибавил несколько десятков лет. 40-летний юморист выложил в Instagram фотографию в образе пожилого человека. На снимке крупным планом он сморит в камеру. У него густая борода, седые волосы и старческие морщины на щеках. Блеск знакомых глаз — единственное, благодаря чему телезвезду узнали удивленные поклонники.

«Сижу жду, когда кто-нибудь посмотрит клип „Медляк“, на моем канале», — написал Мясников.

Instagram @miasnikov.s

Ностальгических ретро-клип появился на Youtube 18 сентября и за неделю набрал более 600 тысяч просмотров. Очевидно, после такого поста ролик станет еще популярнее.

В комментариях под фото «уральского пельменя» сравнили с Пьером Ришаром и звездой сериала «Сваты» Федором Добронравовым. Оба актера с возрастом тоже отрастили седые бороды. Как Мясникову удалось столь убедительно перевоплотиться в старца, он не открыл. Фолловеры заверили любимца, что ему рано уходить на пенсию. Хотя и отметили: седина и морщины ему к лицу.

«Пьер Ришар что ли?»

«Вячеслав, это вы? Или вы так похожи на своего деда?

«Какой мужчина! Мудрый, не старый… А глаза выдают. Молоденький еще»;

«Слава, вы такой же обаятельный даже в возрасте! Хороший человек с добрыми глазами!» — оценили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова ответила на вопрос о своем возлюбленном.