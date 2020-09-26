Экс-звезда «Уральских пельменей» ответила на вопрос о своем возлюбленном

Актриса Юлия Михалкова спросила у поклонников через свою страницу в Instagram, каким должен быть ее мужчина. Она не стала открывать тайну, кто он, но явно намекнула на его наличие.

Звезда пояснила, с чем связан такой интерес. Когда она говорит про отношения с мужчиной у других девушек, ее неизбежно засыпают вопросами о собственной личной жизни. Многие считают, что возлюбленный начинающей писательницы — миллионер или даже миллиардер.

«В ответ я, разумеется, таинственно промолчу, чтобы по законам жанра сохранить интригу, — написала Михалкова. — Но мне безумно интересно, а как лично вы видите моего парня? Кто он?»

Звезда «Уральских пельменей» намекнула, что некоторая информация о ее бойфренде есть в ее новой книге «Не говори мужчинам «НЕТ!».

Instagram @mihalkova

Не все подписчики отреагировали на ее вопрос хорошо. Со стороны мужчин посыпались сальные предположения и непристойности. Но некоторые пользователи проявили себя с лучшей стороны.

«Юля, у тебя будет молодой и красивый, самодостаточный, а главное, он тебя будет любить»;

«Кто-кто, да и какая разница, если он вас любит, и вы любите его, будьте счастливы на все 100»;

«Где вы и где весь этот сброд „мущщин подписчикоф“? Лучше уж вообще ничего не спрашивать у такой подписоты… оставайтесь наверху, где вы есть, с такой аудиторией, как эти комментаторы общаться — это себя не уважать совсем» (Орфография автора сохранена — Прим.ред.), — написали ей в сообщениях ее поклонники.

Больше года назад Юлия Михалкова покинула популярное шоу «Уральские пельмени». Тогда она утверждала, что хочет развиваться в другой сфере. За это время актриса успела выпустить собственную книгу про отношения с мужчинами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Михалкова отказалась провести пару дней с поклонником за деньги.