🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 сентября, растущая Луна в знаке Водолей — отличное время для любой умственной и творческой деятельности, организации событий и участия в них. Полезно заняться самообразованием и получением свежих знаний, изучением и внедрением новых технологий. Хорошо идут дела, связанные с недвижимостью, общественной работой и политикой.

♈ Овен

Для вас наступает переломный момент. Можно по-прежнему действовать осторожно, а можно совершить прыжок в неизвестное и увидеть, что ждет по ту сторону ваших страхов. Решать вам. Звезды же подсказывают: не сдерживайтесь и не думайте, что скажут другие.

Космический совет: не позволяйте страхам сдерживать вас.

♉ Телец

Ныне вы склонны подвергать сомнению все, включая общественные нормы. Если правила едины для всех, это не значит, что они применимы к вам. Подчинитесь законам, а остальное попробуйте отвергнуть. Подключившись к внутреннему мятежнику, вы сможете найти свой истинный путь.

Космический совет: пробудите в себе бунтаря.

♊ Близнецы

Пересмотрите свои намерения. Вы говорите одно, а делаете другое. Такого рода колебания заставляют вас стоять на месте. Чего вам хочется на самом деле? Внесите ясность. Когда вы поймете это и начнете работу в правильном направлении, вас ничто не остановит.

Космический совет: установите истинные намерения.

♋ Рак

Вам разбили сердце, но вы придаете обиде на этого человека больше внимания, чем он заслуживает. Помните, кто вы и чего стоите. Ваше внутреннее сокровище у вас не отнять. А если отношения не сложились, ничего страшного. Вероятно, они вам не нужны.

Космический совет: помните, кто вы и чего стоите.

♌ Лев

Вы не думали, что когда-нибудь сможете это сделать. Но все же сделали. Найдите минутку и оцените плоды своего труда. Вы заслуживаете этого успеха. Скоро вы окажетесь в центре внимания. Не надевайте мантию-невидимку, а покажите себя.

Космический совет: не стесняйтесь оказаться в центре внимания.

♍ Дева

Беспокойство о будущем ничего не решает. Посмотрите, на что вы тратите время и силы. Меньше тревоги и больше доверия — вот философия, которая вам пригодится в ближайшие дни. Высшие силы присматривают за вами. Помните об этом в трудный час.

Космический совет: беспокойство ничего не решает.

♎ Весы

Вас неслучайно называют самым общительным из знаков зодиака, но сегодня вас прельщает роль затворника. В одиночестве есть нечто, что позволяет вам оставаться на связи с космосом. Посмотрите на свое прошлое через призму мудрости и выразите благодарность.

Космический совет: в одиночестве есть свои плюсы.

♏ Скорпион

Неважно, сколько вам лет. Учиться и расти можно всегда. Раскройте творческий потенциал. Пусть ваши лучшие работы рождаются в радости. Но не забывайте про долгосрочные цели. Возвращайтесь к ним всякий раз, когда почувствуете, что запутались.

Космический совет: раскройте свой творческий потенциал.

♐ Стрелец

Этот этап жизни дает вам возможность почувствовать разницу между привычной текучкой и чем-то неизведанным. Вы настроены на новое. Позвольте себе экспериментировать. Возможно, в процессе вы оступитесь, но обязательно откроете себя заново.

Космический совет: не бойтесь экспериментировать.

♑ Козерог

Вы хотите привлечь новую аудиторию, но не желаете выставлять себя напоказ. Не поддавайтесь страху оказаться замеченным. Но если вы все же предпочитаете остаться в тени, воспользуйтесь соцсетями. Призовите на помощь того, кто мыслит нестандартно.

Космический совет: активизируйтесь в социальных сетях.

♒ Водолей

Положительные результаты вышей работы можно заметить не сразу. Пусть это не сбивает вас с толку. Продолжайте движение вперед. Вы на правильном пути. Бросьте себе вызов и начните выполнять те же задачи по-новому. Это ключ к раскрытию вашего творчества.

Космический совет: будьте последовательны в своих усилиях.

♊ Рыбы

Вы устали от рискованных действий и страшитесь сделать важный шаг. Раздумья по этому поводу заставляют вас оставаться на прежнем месте. Наберитесь смелости и сделайте то, что давно откладывали. Вселенная дает вам шанс реализовать свой потенциал.

Космический совет: сделайте этот смелый шаг.