В Воронежской области идет ликвидация крупных природных пожаров. 55 гектаров леса и сухой травы горит в Рамонском районе. Там огонь вплотную подошел к трем населенным пунктам и уже успел уничтожить некоторые строения. Так, в поселке Новоподклетное сгорели два нежилых дома, пять хозяйственных построек, баня и гараж. Также лес полыхает в непосредственной близости от села Медовка и города Борисоглебска.

Около 30 гектаров горит в Новоусманском районе. Там огонь приблизился к населенным пунктам Бабаково и Отрадное.

К тушению привлечен вертолет Ми-8, также на помощь выдвинулись аэромобильная группировка Липецкого регионального управления МЧС России, группировка Тульского спасательного центра МЧС России.

Между тем обстановку осложняет ветреная погода и отсутствие источников воды в населенных пунктах.

«На всех пожарах тушение осложнено сильным порывистым ветром до 18 м/с, согласно прогнозу Гидромета. Кроме того, отсутствие серьезного пожарного водоснабжения в селах очень осложняет работу», — цитирует пресс-службу МЧС РФ ТАСС.

28 сентября к тушению природных пожаров подключат еще один вертолет Ми-8 и самолет Бе-200.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео последствий пожара в Новороссийске на горе Колдун.