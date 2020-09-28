Видео: почему Дима Билан стал сантехником?

Непредвиденная ситуация и необходимость вынудили Диму Билана засучить рукава и поработать в собственном подмосковном доме своими руками. В Instagram певец рассказал, что пока уехал сантехник, ему пришлось взять на себя его обязанности.

«Сложная система — включить два вида воды. Скважина и городская, для полива… Мне пришлось потратить три часа! По видеосвязи, как угодно — ни фига! Но сейчас у меня получилось! Ура!» — похвастался на видео в сторис артист, размахивая отверткой и аплодируя самому себе.

Instagram @bilanofficial

В начале ролика Билан выключает нанос, извергающий мощную струю воды. Он отбегает в сторону, чтобы его не обдало сверху. На хозяине дома дождевик, красная олимпийка, такого же цвета бейсболка и кеды. Издалека в таком виде певец похож на персонажа популярной серии видеоигр Марио, который тоже был водопроводчиком. Едва ли Дима подобрал этот образ специально. На это у него не было времени. Впрочем, дома он находился не один, ведь кто-то его снимал.

Так или иначе сложившая ситуация наверняка стала для исполнителя хорошим уроком: даже у долларовых миллионеров возникают моменты, когда кроме себя надеяться не на кого. Артист прошел это испытание, разобрался с водоснабжением и во всех смыслах вышел сухим из воды.

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