«А ну, прикройся!» — Фанаты намекнули Ирине Шейк на раннее увядание
Русская супермодель поделилась снимком с недели моды в Милане, но не всем поклонникам он понравился.
Фото, видео: Instagram @irinashayk
Внешность Ирины Шейк, как водится, покорила публику во время дефиле в Милане, но не вызвала былого воодушевления среди соотечественников. Супермодель приняла участие в показе весенне-летней коллекции Versace в рамках недели моды. На площадке, стилизованной в виде подводного царства, русская красавица поочередно появилась двух платьях — голубом с морскими звездами и дерзком оранжевом с испанскими мотивами.
За кулисами Шейк сделала селфи для Instagram во время примерки оранжевого наряда, показав крупным планом зону декольте. Иностранные комментарии к фото сплошь пестрят комплиментами. В то время как среди русскоязычных отзывов оказалось немало отрицательных. Поклонники акцентировали внимание на неудачных деталях одежды, пытались пристыдить 34-летнюю звезду за неподобающий вырез и даже обвинили в том, что она якобы теряет былую привлекательность.
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«Что с подмышкой, Иришка?»
«Так! А ну, прикройся быстро!»
«Это должно быть круто?»
«Грудь уже не та», — отреагировали подписчики.
Ирина традиционно не реагирует на негатив. Тем более, что положительных комментариев под постом оказалось значительно больше.
Ранее 5-tv.ru писал, что новый образ Ирины Шейк вызвал удивление.
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