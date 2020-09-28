«А ну, прикройся!» — Фанаты намекнули Ирине Шейк на раннее увядание

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Валентин Черников
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Русская супермодель поделилась снимком с недели моды в Милане, но не всем поклонникам он понравился.

Фото, видео: Instagram @irinashayk

Внешность Ирины Шейк, как водится, покорила публику во время дефиле в Милане, но не вызвала былого воодушевления среди соотечественников. Супермодель приняла участие в показе весенне-летней коллекции Versace в рамках недели моды. На площадке, стилизованной в виде подводного царства, русская красавица поочередно появилась двух платьях — голубом с морскими звездами и дерзком оранжевом с испанскими мотивами.

Instagram @irinashayk

За кулисами Шейк сделала селфи для Instagram во время примерки оранжевого наряда, показав крупным планом зону декольте. Иностранные комментарии к фото сплошь пестрят комплиментами. В то время как среди русскоязычных отзывов оказалось немало отрицательных. Поклонники акцентировали внимание на неудачных деталях одежды, пытались пристыдить 34-летнюю звезду за неподобающий вырез и даже обвинили в том, что она якобы теряет былую привлекательность.

 
 
 
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Публикация от Date With Versace (@datewithversace)

«Что с подмышкой, Иришка?»

«Так! А ну, прикройся быстро!»

«Это должно быть круто?»

«Грудь уже не та», — отреагировали подписчики.

Ирина традиционно не реагирует на негатив. Тем более, что положительных комментариев под постом оказалось значительно больше.

Ранее 5-tv.ru писал, что новый образ Ирины Шейк вызвал удивление.

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