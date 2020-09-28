Внешность Ирины Шейк, как водится, покорила публику во время дефиле в Милане, но не вызвала былого воодушевления среди соотечественников. Супермодель приняла участие в показе весенне-летней коллекции Versace в рамках недели моды. На площадке, стилизованной в виде подводного царства, русская красавица поочередно появилась двух платьях — голубом с морскими звездами и дерзком оранжевом с испанскими мотивами.

Instagram @irinashayk

За кулисами Шейк сделала селфи для Instagram во время примерки оранжевого наряда, показав крупным планом зону декольте. Иностранные комментарии к фото сплошь пестрят комплиментами. В то время как среди русскоязычных отзывов оказалось немало отрицательных. Поклонники акцентировали внимание на неудачных деталях одежды, пытались пристыдить 34-летнюю звезду за неподобающий вырез и даже обвинили в том, что она якобы теряет былую привлекательность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Date With Versace (@datewithversace) 25 Сен 2020 в 10:36 PDT

«Что с подмышкой, Иришка?»

«Так! А ну, прикройся быстро!»

«Это должно быть круто?»

«Грудь уже не та», — отреагировали подписчики.

Ирина традиционно не реагирует на негатив. Тем более, что положительных комментариев под постом оказалось значительно больше.

Ранее 5-tv.ru писал, что новый образ Ирины Шейк вызвал удивление.