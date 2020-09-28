Как живут вдова и дочь экс-зенитовца Фернандо Риксена после его смерти

Вдова покойного футболиста Фернандо Риксена год спустя после смерти мужа рассказала, как их дочь Изабелла отнеслась к потере отца. Девочке сейчас восемь лет, большую часть ее жизни экс-игрок «Зенита» был тяжело болен, пишет Starhit.ru.

Его вдова - петербурженка Вероника - недавно выпустила книгу о нем. Она сама очень много вынесла за последние годы, да и сейчас ей приходится нелегко. Женщина живет в испанской Валенсии без знания языка и поддержки родных, но продолжает бороться за будущее дочери.

Год спустя

У маленькой Изабеллы вместо отца — плюшевый заяц. Его подарил ей «от отца» близкий друг покойного спортсмена. Девочка с игрушкой не расстается.

«Она этого зайца теперь называет папой, брызгает его отцовским парфюмом. Он с нами везде летает, в школу ездит, — поделилась Вероника. — Может быть, благодаря этому, Изабелле как-то легче все переживать, воспринимать. Будто какая-то частичка папы рядом».

Сама вдова также не смогла пережить до конца уход любимого из жизни. Во многом потому, что не успела попрощаться с ним перед смертью. Семья переехала в Испанию, когда Риксену стало трудно переносить холодный климат. Но последние месяцы он провел в хосписе в Шотландии, они регулярно его там навещали. Но опоздали ровно на день. Мужчина умер. С тех пор он часто снился Веронике.

«Никогда не вижу во сне его лица. Обычно со спины. Пытаюсь с ним поговорить…» — призналась женщина.

Ужасный диагноз

Фернандо встретил Веронику, когда играл за клуб «Зенит» (2006–2009 годы — Прим. ред.). Ради нее он развелся с предыдущей женой. А в 2013 году ему поставили страшный диагноз: болезнь Лу Герига. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое приводит к частичному параличу и атрофированию мышц.

Сначала футболист лишился речи, потом — координации, позже оказался полностью парализован. В последние месяцы жизни общаться с родными он мог только посредством цифрового устройства генерации человеческой речи.

Судьба останков

Сейчас прах Фернандо Риксена находится в голландском город Ситтард. Футболист несколько раз менял свое мнение относительно места захоронения. Незадолго до смерти попросил развеять пепел на Кариба.. Но решиться на такое, пока Изабелла не выросла, Вероника не решилась.

Родители много лет не поддерживали отношений с Фернандо, так что помощи от них овдовевшая женщина не получает. Кроме того, они с первой женой ее супруга судятся за его наследство — процесс лег на плечи Вероники после смерти мужа. Хотя у нее самой остались только его личные вещи и дом в Испании. Все остальное он отдал первой жене после расставания.

Instagram @veronikaricksen

Наследие Риксена

Вероника не смогла найти работу в Испании, поэтому деньгами ей помогает мать. Несмотря на безденежье, она не теряет надежды. Изабелла недавно заинтересовалась футболом, а сама Вероника написала книгу в соавторстве с другом и биографом Риксена Винсентом де Врисом.

Если книга о Фернандо будет хорошо продаваться, то вдова и дочь футболиста смогут жить без проблем. А вот раздать вещи покойного они пока не решились.

«Иногда мне легче думать, что Фернандо просто куда-то уехал и живет в другом месте», — призналась Вероника.

Ранее 5-tv.ru писал, как в «Зените» вспоминают Фернандо Риксена.