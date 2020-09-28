«Надежный, родной»: Лариса Вербицкая показала фанатам взрослого сына

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Анастасия Шадская
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Моложавая телеведущая всегда скрывала, кто отец ее первенца.

Фото, видео: Instagram @larisa_verbitskaya

Телеведущая Лариса Вербицкая поделилась на своей странице Instagram фотографией с взрослым сыном. Максиму Вербицкому в этом году исполнился 41 год.

«Сильный, надежный, родной», — нежно подписала она снимок.

Сын не пошел по стопам своей матери — диктора и телеведущей. Не прельстила его и профессия отчима Александра Дудова — оператора. Он выбрал юриспруденцию и весьма в этом преуспел. После окончания университета он открыл свою фирму, пишет «Экспресс газета».

Instagram @larisa_verbitskaya

Фанатам 60-летней Вербицкой редко удается посмотреть на фото ее первенца. Так что совместное селфи с Ларисой привело их в восторг. Они сочли, что он пошел в мать.

«Как похожи»;

«Мамина копия, красивый»;

«Глаза ваши у сына», — написали они в комментариях.

Кем был отец Максима, Вербицкая никогда не рассказывала. После встречи с супругом Александром Дудовым у нее родилась и дочь Инна, которой сейчас 28 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Екатерина Стриженова показала всем своего внука.

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