Астролог про конец 2020-го: глубокую трансформацию переживет далеко не каждый

Астропсихолог Олеся Сандуляк рассказала по своему прогнозу, чего ждать планете от текущего, уже завершающегося года. По ее словам, 2020 год оказался трансформационным для каждого знака зодиака и принес вместе с собой не только пандемию, но и также глобальные изменения для каждого человека отдельно.

«В этом году будет очень много смертей еще, разводов. Особое соединение нас ждет 21 декабря в 21 час 21 минуту по московскому времени. Это соединение Юпитера и Сатурна», – отметила специалист.

Так, с точки зрения астрологии, нас ждут перемены, а эта дата станет точкой отсчета для этих глобальных изменений на мировом уровне, касающихся всех стран, городов и континентов.

«Эти перемены нас ведут к глубокой трансформации позитивной, но далеко не каждый человек сможет ее пережить. Негативно скажутся на тех людях эти перемены, которые идут не по своему пути и не по своему назначению. Занимаются не своей деятельностью и пускает все дела свои на самотек, либо имеют пагубные привычки и деградируют, перестают развиваться, расти и трансформировать свое сознание», – подчеркнула Олеся Сандуляк.

Астропсихолог добавила, что мир уже не станет таким, каким мы знали его раньше. На протяжении 20 лет человечество ожидает глобальный переход на новый уровень трансформации. Это будет в позитивном ключе, но только для тех, кто сейчас уже начал развиваться и осознал, а также почувствовал надвигающиеся перемены.

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