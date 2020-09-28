Астролог про конец 2020-го: глубокую трансформацию переживет далеко не каждый

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Александр Просяник
Эксклюзив 386

По ее словам, завершающийся год несет еще очень много смертей и разводов.

Фото, видео: Instagram @olesya_pws; 5-tv.ru

Астропсихолог Олеся Сандуляк рассказала по своему прогнозу, чего ждать планете от текущего, уже завершающегося года. По ее словам, 2020 год оказался трансформационным для каждого знака зодиака и принес вместе с собой не только пандемию, но и также глобальные изменения для каждого человека отдельно.

«В этом году будет очень много смертей еще, разводов. Особое соединение нас ждет 21 декабря в 21 час 21 минуту по московскому времени. Это соединение Юпитера и Сатурна», – отметила специалист.

Так, с точки зрения астрологии, нас ждут перемены, а эта дата станет точкой отсчета для этих глобальных изменений на мировом уровне, касающихся всех стран, городов и континентов.

«Эти перемены нас ведут к глубокой трансформации позитивной, но далеко не каждый человек сможет ее пережить. Негативно скажутся на тех людях эти перемены, которые идут не по своему пути и не по своему назначению. Занимаются не своей деятельностью и пускает все дела свои на самотек, либо имеют пагубные привычки и деградируют, перестают развиваться, расти и трансформировать свое сознание», – подчеркнула Олеся Сандуляк.

Астропсихолог добавила, что мир уже не станет таким, каким мы знали его раньше. На протяжении 20 лет человечество ожидает глобальный переход на новый уровень трансформации. Это будет в позитивном ключе, но только для тех, кто сейчас уже начал развиваться и осознал, а также почувствовал надвигающиеся перемены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что не стоит делать с 28 сентября по 4 октября. В эти дни состоится квадратура Марса и Сатурна.

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