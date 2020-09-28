Бари Алибасов не будет разводиться с супругой, Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом в Instagram сообщил адвокат продюсера Сергей Жорин. Также он опубликовал видео, в котором подписывает со своим подзащитным документы об отказе от развода.

«Развода не будет. Неустранимые противоречия устранились. Король последовательности отказался расторгать брак с Лидией Николаевной Шукшиной. Только что был подписан отказ от иска. Квартира остается в семье. Любовь победила! Или у вас есть другие версии?» — написал Жорин.

Известный продюсер подал на развод с актрисой сразу после выхода из психиатрической клиники. Главным камнем преткновения у супругов стала квартира. Изначально Федосеева-Шукшина собиралась завещать ее младшим внукам от дочери Марии, Фоме и Фоке, но в итоге переписала ее на Алибасова. Тот позже оформил жилье на своего помощника Сергея Моцаря, но позже элитные апартаменты оказались арестованы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лидия Федосеева-Шукшина хочет выдать дочь за сына Алибасова.