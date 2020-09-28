Ставить точку в бракоразводном процессе Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова преждевременно. Об этом 5-tv.ru заявила адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник. По ее словам, о полном примирении сторон можно будет утверждать, когда суд примет отказ от иска к супруге, подписанный мужем артистки.

«Мы отмечаем, что Бари Каримович приезжал к Лидии Николаевне, с днем рождения он ее все-таки поздравил. Решение его мы приветствуем, но отмечаем, что только после того, как его отказ от иска будет предъявлен в суд и принят судом, производство по делу будет прекращено. До этого момента, учитывая крайне противоречивые действия Бари Каримовича, о чем-либо говорить абсолютно преждевременно», — сообщила адвокат.

Более того, даже если развод действительно не состоится, чего очень желает жена продюсера, вопрос о спорной квартире останется на повестке дня. Представитель Федосеевой-Шукшиной подчеркнула, что ее доверитель намерена добиться возврата жилплощади в свою собственность.

«Лидия Николаевна — замечательный человек, большой идеалист. Конечно, она рада. И мы надеемся, что, если первый процесс решился так, как это озвучено, стороны достигнут соглашения и по второму, более существенному. Где Лидия Николаевна ставит требование о возврате в ее собственность квартиры и признании двух договоров о дарении и последующей купле-продаже недействительными», — заключила юрист.

Дочь актрисы, Ольга Шукшина, выступающая одним из заинтересованных лиц в споре о жилье, пока не комментирует информацию о прекращении бракоразводного процесса ее матери, добавила Вербицкая-Линник.

«Ольга Васильевна никак не комментирует выбор своей мамы. В данный момент она движется по направлению к Москве, очевидно, у нее будет какая-то реакция, но вряд ли она сделает ее предметом общественного обсуждения», — сообщила защитник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему решили сохранить брак Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина.