Десятки погибших: последние данные о столкновениях в Нагорном Карабахе

Несмотря на призывы ведущих стран мира остановить кровопролитие, в Нагорном Карабахе боевые действия продолжились с большей интенсивностью. Армения и Азербайджан сообщают о десятках погибших с обеих сторон, в том числе среди мирных жителей.

Применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация, бронетехника. Под обстрелом оказался даже Степанакерт, столица непризнанной карабахской автономии.

Из зоны конфликта репортаж корреспондента «Известий» Семена Еремина.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.