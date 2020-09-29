«Кто эта девочка?»: Уколова не признала себя на фото в романтичном образе

Молодая актриса театра и кино Анастасия Уколова, известная зрителям по фильму «Фото на память» и сериалу «Молодежка» поделилась со своей почти полумиллионной аудиторией в Instagram загадочным снимком. Девушка предстала в образе русалки, снявшись на фоне моря с распущенными вьющимися волосами. В наряде с оголенными плечами и задумчивыми выражением лица Уколова буквально не узнала саму себя.

«Кто эта девочка?» — задалась вопросом актриса в комментариях к публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Кто эта девочка? By @sofi_naboka Публикация от Anastasiya Ukolova (@anastasiyaa_ukolova) 28 Сен 2020 в 10:24 PDT

Фолловеры разделили недоумение Анастасии. Они сравнили девушку с русалкой и Ассоль из «Алых парусов», а также отметили, каким интригующим и нежным получился снимок.

«Отличное фото, просится в рамочку»

«Очень красивая, напоминает чем-то девушек прошлого века»

«Точно русалочка!» — написали фанаты.

Анастасия Уколова известная зрителями по сериалу «Молодежка» и фильму «Фото на память» — этот фильм снял режиссер Антон Зенкович, который на момент производства являлся мужем Уколовой. Через год после выхода картины супруги подали на развод.

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