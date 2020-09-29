«Кто эта девочка?»: Уколова не признала себя на фото в романтичном образе
Актриса снялась на фоне моря с распущенными вьющимися волосами.
Фото: Instagram @anastasiyaa_ukolova
Молодая актриса театра и кино Анастасия Уколова, известная зрителям по фильму «Фото на память» и сериалу «Молодежка» поделилась со своей почти полумиллионной аудиторией в Instagram загадочным снимком. Девушка предстала в образе русалки, снявшись на фоне моря с распущенными вьющимися волосами. В наряде с оголенными плечами и задумчивыми выражением лица Уколова буквально не узнала саму себя.
«Кто эта девочка?» — задалась вопросом актриса в комментариях к публикации.
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Фолловеры разделили недоумение Анастасии. Они сравнили девушку с русалкой и Ассоль из «Алых парусов», а также отметили, каким интригующим и нежным получился снимок.
«Отличное фото, просится в рамочку»
«Очень красивая, напоминает чем-то девушек прошлого века»
«Точно русалочка!» — написали фанаты.
Анастасия Уколова известная зрителями по сериалу «Молодежка» и фильму «Фото на память» — этот фильм снял режиссер Антон Зенкович, который на момент производства являлся мужем Уколовой. Через год после выхода картины супруги подали на развод.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущий Корчевников решил научиться акробатическим трюкам, чтобы производить впечатление на девочек.
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