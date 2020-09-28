Армия Нагорного Карабаха сбила самолет ВВС Азербайджана

Военные Нагорного Карабаха сбили самолет ВВС Азербайджана. Об этом заявил пресс-секретарь президента непризнанной республики НКР Ваграм Погосян. По его данным, инцидент зафиксирован в районе города Мартуни на юго-западном берегу озера Севан. Город находится всего в 130 километрах от Еревана.

Между тем в самой Армении мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет без веских оснований запретили покидать пределы страны. Данная ограничительная мера действует временно из-за введенного ранее военного положения, предает Sputnik Армения со ссылкой на заявление Комитета гражданской авиации.

«Сообщаем, что согласно решению 1585Н, принятому правительством Армении 27 сентября 2020 года <…> лицам мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет разрешается покинуть пределы страны только с письменного позволения территориальных военных комиссариатов», — говорилось в сообщении.

Ограничения в стране ввели из-за начала военных действий в Нагорном Карабахе в воскресенье, 27 сентября, развернувшихся в результате обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией. В настоящее время известно о нескольких сотнях погибших и раненых в горячей точке. Среди них, в частности, есть и гражданские лица.

Несколько минут назад стало известно, что в ранее не тронутый артиллерией Степанакерт начали стягивать десятки автобусов с добровольцами из Армении, желающими воевать.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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