Власти Азербайджана ограничили доступ в интернет

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Татьяна Меркер
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У местных жителей возникли проблемы со входом в социальные сети.

Власти Азербайджана ограничили доступ в интернет

Фото: РИА Новости / Арам Нерсесян

В Азербайджане у местных жителей возникли проблемы с доступом к интернету, в частности к нескольким популярным мессенджерам и социальным сетям, таким как: Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, Twitter и другим.

Как стало известно 5-tv.ru, проблемы со входом в эти приложения наблюдаются в том числе у жителей Баку. Для доступа к ним жителям приходится пользоваться VPN-сервисами.

С понедельника президент Азербайджана подтвердил введение военного положения в ряде регионов страны, такое решение было принято в связи с обострением обстановки в Нагорном Карабахе.

Противостояние между Азербайджаном и Арменией из-за спорной территории в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров. Новый виток этого конфликта начался 27 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия Нагорного Карабаха сбила самолет ВВС Азербайджана.

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