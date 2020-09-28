Власти Азербайджана ограничили доступ в интернет
У местных жителей возникли проблемы со входом в социальные сети.
Фото: РИА Новости / Арам Нерсесян
В Азербайджане у местных жителей возникли проблемы с доступом к интернету, в частности к нескольким популярным мессенджерам и социальным сетям, таким как: Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, Twitter и другим.
Как стало известно 5-tv.ru, проблемы со входом в эти приложения наблюдаются в том числе у жителей Баку. Для доступа к ним жителям приходится пользоваться VPN-сервисами.
С понедельника президент Азербайджана подтвердил введение военного положения в ряде регионов страны, такое решение было принято в связи с обострением обстановки в Нагорном Карабахе.
Противостояние между Азербайджаном и Арменией из-за спорной территории в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия Нагорного Карабаха сбила самолет ВВС Азербайджана.
Читайте также
82%
1.85 91.48
1.82
Нашли ошибку?