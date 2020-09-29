Экс-звезда «Дома-2» ответила хейтерам ее «безобразного» живота

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Татьяна Меркер
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Девушка опубликовала видео с танцами в одном белье на высоких каблуках.

Фото, видео: Instagram @libergik

Бывшая участница реалити шоу «Дом-2» Либерж Кпадону ответила хейтером своего аккаунта в Instagram эксцентричным и смелым способом. Девушку критиковали за «обрюзгший» живот и отсутствие талии. Чтобы доказать, обратное Кпадону разделась до белья, встала на высокие каблуки и станцевала на камеру. Роликом она поделилась в своем микроблоге.

«Да пошли вы. Животик им не нравится…» — подписала публикацию экс-звезда скандальной телестройки.

Instagram @libergik

В комментариях пользователи разделились на два лагеря: одни принялись защищать девушку и хвалить ее фигуру, другие стояли на своем и продолжали «разносить» неидеальные формы Либерж.

«Не слушай никого. Ты красавица»

«А где животик?»

«Постеснялась бы прыгать в белье!»

«Спорт забросила?» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший участник «Дом-2» Рустам Солнцев поделился снимком модной Собчак и длинноволосого Нагиева 20-летей давности.

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