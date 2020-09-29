Армения опубликовала видео обстрела позиций Азербайджана
Ролик размещен на YouTube Минобороны Армении.
Фото, видео: Министерство обороны Армении
Минобороны Армении разместило на своем YouTube-канале ролик удара по позициям Азербайджана. Как показывают кадры, сначала уничтожению подверглась техника противоборствующей стороны, а затем были атакованы военнослужащие.
На видео запечатлено как сначала солдаты стояли спокойно на открытой местности, а потом начали разбегаться, некоторые падали. После атаки часть военнослужащих осталась лежать на земле.
Ранее на экстренном заседании Совета Безопасности премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика обсуждает возможность соразмерного удара по противнику.
Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, есть жертвы среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».
Несмотря на призывы ведущих стран мира остановить кровопролитие, в Нагорном Карабахе боевые действия продолжились с большей интенсивностью. 28 сентября и Армения, и Азербайджан сообщали о десятках погибших с обеих сторон, в том числе среди мирных жителей.
После возобновления вооруженного противостояния на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе лидеров Армении и Азербайджана неоднократно уговаривали сесть за стол переговоров. Прекратить бои Никола Пашиняна 27 сентября во время телефонной беседы призвал и президент России Владимир Путин.
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