Армения опубликовала видео обстрела позиций Азербайджана

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Марина Неруцких
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Ролик размещен на YouTube Минобороны Армении.

Фото, видео: Министерство обороны Армении

Минобороны Армении разместило на своем YouTube-канале ролик удара по позициям Азербайджана. Как показывают кадры, сначала уничтожению подверглась техника противоборствующей стороны, а затем были атакованы военнослужащие.

На видео запечатлено как сначала солдаты стояли спокойно на открытой местности, а потом начали разбегаться, некоторые падали. После атаки часть военнослужащих осталась лежать на земле.

Ранее на экстренном заседании Совета Безопасности премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика обсуждает возможность соразмерного удара по противнику.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, есть жертвы среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

Несмотря на призывы ведущих стран мира остановить кровопролитие, в Нагорном Карабахе боевые действия продолжились с большей интенсивностью. 28 сентября и Армения, и Азербайджан сообщали о десятках погибших с обеих сторон, в том числе среди мирных жителей.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

После возобновления вооруженного противостояния на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе лидеров Армении и Азербайджана неоднократно уговаривали сесть за стол переговоров. Прекратить бои Никола Пашиняна 27 сентября во время телефонной беседы призвал и президент России Владимир Путин.

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