Пашинян обсуждает возможность «соразмерного удара» по противнику

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика обсуждает возможность соразмерного удара по противнику. С таким заявлением глава правительства выступил на экстренном заседании Совета Безопасности страны.

Как пишет РИА Новости, в заседании принимали участие президент Армении Армен Саркисян, спикер парламента Арарат Мирзоян, руководитель администрации премьера Эдуард Агаджанян, а также министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян.

«В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с оперативной ситуацией на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения и с нанесением армянскими вооруженными силами соразмерного удара по противнику», — рассказал Пашинян.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область приняла решение выйти из состава Азербайджанской ССР.

С 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта. При этом Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, а Армения представляет интересы непризнанной республики. Новый виток конфликта начался 27 сентября, тогда Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД РФ призвал стороны проявлять сдержанность по ситуации в Нагорном Карабахе. Пока главы государств не выказали желания сесть за стол переговоров. Десятки автобусов с желающими воевать стягивают в Степанакерт. Несколько часов назад армия Арцаха заявила, что сбила самолет Ан-2 ВВС Азербайджана.