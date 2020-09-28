Пашинян обсуждает возможность «соразмерного удара» по противнику

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Александр Просяник
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В Армении прошло экстренное заседание Совета Безопасности.

Пашинян обсуждает возможность «соразмерного удара» по противнику

Фото: ТАСС / Дружинин Алексей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика обсуждает возможность соразмерного удара по противнику. С таким заявлением глава правительства выступил на экстренном заседании Совета Безопасности страны.

Как пишет РИА Новости, в заседании принимали участие президент Армении Армен Саркисян, спикер парламента Арарат Мирзоян, руководитель администрации премьера Эдуард Агаджанян, а также министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян.

«В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с оперативной ситуацией на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения и с нанесением армянскими вооруженными силами соразмерного удара по противнику», — рассказал Пашинян.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область приняла решение выйти из состава Азербайджанской ССР.

С 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта. При этом Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, а Армения представляет интересы непризнанной республики. Новый виток конфликта начался 27 сентября, тогда Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. 

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД РФ призвал стороны проявлять сдержанность по ситуации в Нагорном Карабахе. Пока главы государств не выказали желания сесть за стол переговоров. Десятки автобусов с желающими воевать стягивают в Степанакерт. Несколько часов назад армия Арцаха заявила, что  сбила самолет Ан-2 ВВС Азербайджана.

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